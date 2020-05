Chauvigny : la rentrée scolaire repoussée après la découverte de quatre cas de Covid-19 au collège Gérard Philipe

Rentrée reportée au 27 mai



Le personnel municipal testé

Un poste de prélèvements pour le Covid-19 est installé dans la cour d'école à Chauvigny. / © Isabel Hirsch/ France Télévisions

Les enseignants inquiets

Cette situation à Chauvigny laisse penser que les problèmes vont se multiplier.

- Julien Dupont, secrétaire départemental 86 du SNES-FSU

Il faut un respect du protocole, des gestes barrières, et il faut du gel hydroalcooliques et des masques pour tout le monde. Et déjà ça pose problème car nous savons que plusieurs établissements n'ont pas été livrés. sans ces mesures là, on ne pourra pas ne pas être en danger et mettre endanger les enfants et les familles.

Le premier cas a été signalé ce jeudi 7 mai. Il a été confirmé par test PCR sur une personne de l’équipe de direction du collège. Ce samedi 9 mai, les services de l'académie, de la préfecture et du département de la Vienne indiquent dans un communiqué que trois autres personnes ont été contaminées ce qui porte à quatre le nombre de malades dans les personnels ayant été présents au collège au cours de la semaine passée. La contamination a pu se produire lors de la préparation de la prochaine rentrée scolaire organisée au sein de l'établissement.Après la découverte du premier cas de coronavirus, les médecins ont imposé la mise en quatorzaine immédiate de l’ensemble des personnels en contact avec le premier malade, cela concerne neuf personnes au total dont l'équipe de direction élargie et les personnels de la collectivité territoriale présents au collège au cours de cette semaine. Les trois nouveaux cas de Covid-19 se trouvent parmi ces personnes testées jeudi dernier."De ce fait, le collège ne dispose plus, in situ, d'équipe de direction, et voit le nombre d’agents mobilisables de la collectivité territoriale réduit pour assurer le retour des enseignants à compter du 11 mai puis des élèves de 6ème et 5ème dès le 18 mai." constate la direction académique dans un communiqué. Cette situation a conduit au report de la rentrée scolaire au mercredi 27 mai, à la fin de la quatorzaine des personnels concernés par le Covid-19.Avant d'accueillir les professeurs, les élèves et tout le personnel, les locaux vont être minutieusement nettoyés par les services du Département ainsi que tous les objets potentiellement touchés par les membres du personnel placés en isolement.De son côté, Gérard Herbert, le maire de Chauvigny a annoncé ce samedi qu'il n'autoriserait pas la réouverture des écoles si tous les agents municipaux travaillant en milieu scolaire et les enseignants ne sont pas testés. Suite à cette demande auprès de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, une séance de prélèvements par le Laboratoire Bio 86 a lieu ce samedi après-midi. Elle concerne le personnel municipal qui intervient dans les écoles et les enseignants de l'école primaire.Les résultats des tests effectués cet après-midi devraient être connus d'ici lundi 11 mai.L'inquiétude de la municipalité vis-à-vis de la rentrée est partagée par les enseignants. Le SNES-FSU, Syndicat national des enseignements de second degré, souhaiterait que "dans un monde idéal" les enseignants et les élèves soit tous testés.Le syndicaliste s'inquiète en premier lieu des conditions matérielles dans lesquelles va se faire la rentrée en ce qui concerne le respect des protocoles.Il indique que les enseignants se sentent très inquiets et savent qu'il sera très difficile de faire respecter en permanence les gestes barrières et la distanciation physique.