Une panne géante d'électricité affecte des milliers de foyers à Poitiers

#coupure #electricite Les équipes de @RTE_ouest et @enedis_poit_cha sur le terrain pour rétablir l’électricité à @VilledePoitiers (@departement86). En cause, un #incident dans le poste de Bonneau. Mobilisation maximum. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. #servicepublic — RTE Ouest (@RTE_ouest) 31 août 2018

Une panne de courant géante à Poitiers et dans l'agglomération

Marie-Noëlle Missud, Sébastien Hondelatte et Carine Grivet

Au même moment un TGV est en panne du côté de Thuré

Plus de 65 000 foyers ont été brutalement privés de courant hier soir peu avant 23 heures à Poitiers. Une panne sur un poste électrique serait en cause, selon RTE Ouest. Le disjoncteur du poste de Bonneau aurait explosé pour une raison qui reste à déterminer.De très nombreuses communes ont été touchées en dehors de Poitiers, Migné-Auxances, Fontaine-Le-Comte, La Villedieu-du-Clain, Smarves, Cissé, Sèvres-Anxaumont, Mignaloux-Beauvoir..Le courant a été rétabli aux alentours de minuit. Aucun incident n'est à déplorer, et aucun accident de la circulation dans des rues plongées dans le noir non plus.Reportage de Marie-Noëlle Missud, Sébastien Hondelatte et Carine Grivet. Avec Jocelyn Snoeck, sous-préfet de la Vienne.Sans lien direct avec la panne de courant, un TGV Paris/Bordeaux a passé plusieurs heures bloqué sur les voies, du côté de Thuré, dans le nord de la Vienne. Une caténaire est tombée sur l'avant du train, faisant exploser une vitre. Si cet incident n'a pas de rapport avec la panne électrique, il en a pourtant subi indirectement les conséquences, puisque la SNCF, faute de courant à Poitiers, n'a pas été en mesure d'envoyer un autre train pour convoyer les passagers.Les voyageurs ont passé près de 5 heures dans le train, la circulation n'a été rétablie qu'à 3 heures du matin.