Des poches pour bébés kangourous fabriquées par une entreprise de lingerie féminine de Chauvigny

Vous aussi, vous pouvez confectionner ces poches

Des sauvetages par des volontaires

Ci-dessous, voyez ces vidéos où il découvre un bébé kangourou et le met à l'abri du feu

A propos de l'entreprise Indiscrète Cela fait un an jour pour jour (le 15 janvier 2019) que cette société a été sauvée et a repris son activité de fabrication de pièces de lingerie haut de gamme (soutien-gorge, slips, tops, nuisettes).

Le Tribunal de Commerce de Poitiers a validé ce mardi 15 janvier le plan de continuation présenté par Michel Gouzon.

Comme nous vous en parlions en janvier 2019, le plan de continuation était une bonne nouvelle pour les vingt-huit salariés de cette petite entreprise de lingerie haut de gamme installée à Chauvigny. Indiscrète avait été placée en redressement judiciaire en juillet 2018 avec une période d'observation de six mois. Son président et co-fondateur, Didier Degrand s'était suicidé quelques semaines après dans les locaux de l'entreprise. Plusieurs repreneurs potentiels s'étaient fait connaître. C'est finalement Michel Gouzon qui assure la pérennité de l'entreprise. Cet homme d'affaire parisien originaire de Dordogne, avait investi ces dernières années dans l'immobilier sur l'Ile d'Oléron. A 72 ans, l'investisseur a apporté 350.000 euros. Il avait obtenu une avance bancaire supplémentaire de 230.000 euros.

Habituellement, les petites mains de l'entreprise Indiscrète de Chauvigny, fabriquent des dessous et tenues pour femmes (et hommes). Mais depuis vendredi 10 janvier, cinq salariées ont mis la dentelle de côté pour fabriquer des poches pour bébés kangourous, et koalas. Des animaux orphelins à cause des incendies qui ravagent l'Australie depuis des semaines.L'entreprise Indiscrète fait partie des sociétés françaises qui se mobilisent pour la sauvegarde des bébés kangourous et koalas. Il a donc fallu trouver la matière, réaliser le patronage, et coudre ces poches. Cela leur prendra une dizaine de jours pour confectionner 80 unités. L'ensemble des poches seront envoyées à un point de collecte, à Toulouse, d'ici le 24 janvier 2020.Ces poches sont conçues dans un tissu 100% coton. Matière qui n'est pas agressive pour la peau de ces petites bêtes. Ces pièces de tissus étaient déjà disponibles car cette matière est utilisée pour confectionner le fond des slips. Il existe huit tailles pour ces poches ( voir ici le détail des tailles ).Il est possible de participer à cet élan de solidarité destiné aux animaux en détresse en Australie. Pour cela, consultez les instructions de couture, données par le Parc Australien de Carcassonne L'entreprise chauvinoise propose aussi d'être un point de collecte pour toutes les couturières qui voudraient se lancer dans l'aventure en respectant un cahier des charges précis. Vous pourrez ainsi déposer vos fabrications à l'entreprise Indiscrète de Chauvigny qui se chargera de les acheminer, mais cela, avant le 24 janvier 2020.De nombreux volontaires participent aussi à l'extinction des feux en Australie.Sam Mcglone, aide comme il peut, à la sauvegarde de la faune en difficulté. Il lance aussi un appel aux dons sur la plateforme gofundme.com . Une cagnotte ouverte il y a quelques jours et qui s'élève déjà à plus de 50.000$.