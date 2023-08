Trois personnes retrouvées mortes sur le parking d'un supermarché, deux des victimes sont des employés du magasin

Trois corps sans vie ont été retrouvés ce matin, samedi 5 août 2023, sur le parking d'un supermarché, près de Foix en Ariège, il s'agirait d'un double homicide suivi d'un suicide. Ce sont les employés du supermarché qui ont trouvé les trois corps.

Trois corps ont été retrouvés au petit matin sur le parking d'un hypermarché près de Foix. Il s'agirait d'un crime passionnel, le mari aurait attendu sa femme et l'homme avec qui elle entretenait une liaison sur le parking du supermarché avant de les abattre. Le tireur a ensuite retourné l'arme contre lui et s'est donné la mort. Les employés du supermarché ont découvert les trois corps à la prise de service.

Double homicide suivi d'un suicide

Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues mais selon le procureur de la république, le couple, la cinquantaine, aurait été abattu à l'arme à feu puis le tireur se serait donné la mort en retournant l'arme contre lui.

Selon nos informations recueillies sur place, le tireur était en instance de divorce avec sa femme, employée du supermarché qui aurait entretenu une liaison avec un collègue. Le mari les aurait attendus tous deux sur place, dans le parking de l'établissement et aurait ouvert le feu avec un pistolet à leur arrivée. Il se serait ensuite donné la mort avec l'arme du crime.



Une enquête pour meurtre a été ouverte et la piste du drame familial est envisagée.



Les forces de l'ordre du commissariat de Pamiers et de la police judiciaire de Toulouse sont sur place et des témoins seront entendus toute la journée.