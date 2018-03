Aude : les gendarmes saisissent des milliers de munitions chez un chauffard en excès de vitesse

Dimanche, le peloton motorisé de gendarmerie de Lavalette contrôle un conducteur à 162km/h retenus, pour une vitesse autorisée de 90km/h, sur la RD.6113, à Pennautier dans l'Aude.



Le conducteur en grand excès de vitesse est dépisté positif aux stupéfiants et placé en garde à vue. Son véhicule est saisi car les enquêteurs remarquent la présence d'une arme de type Flash Ball, dissimulée sous le siège passager ainsi que trois munitions.

Puis ils découvrent 313 munitions de différents calibres, un poing américain faisant office de taser, des bombes lacrymogènes ainsi qu'un imap détecteur de radar.



Des armes, des kilos de munitions, des bombes lacrymogènes et de la drogue...

Dans le cadre d'une enquête de flagrance, une perquisition au domicile du chauffard est menée avec le concours du Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie de Narbonne et d'un maître chien.

Ils découvrent 3 armes de poing, une bombe lacrymogène, des éléments d'arme, mais aussi du cannabis, une hacheuse d'herbe communément appelée “grinder” et une machine à vaporiser le cannabis.

Au domicile de la mère, les enquêteurs saisissent 14.805 munitions de tous calibres, 24,4kg de munitions tirées, une trentaine d’armes et 37 grammes d'herbe de cannabis.



Après 48 heures de garde à vue, le jeune homme a été présenté au parquet, puis placé sous contrôle judiciaire avec obligations de soins psychiatrique et stupéfiant.



Il est convoqué au mois de mai prochain, au tribunal de grande instance de Carcassonne, pour y être jugé.