Collision de Millas: reconstitution sur les lieux de l'accident

Millas: reconstitution

Une reconstitution de la collision entre un car scolaire et un train régional, qui a fait 6 morts jeudi à Millas (Pyrénées-Orientales), était en cours mardi matin sur les lieux du drame. - D. Berhault

1h30 de reconstitution

Plusieurs enquêteurs étaient dans le car, avec notamment une caméra embarquée pour reconstituer le champ de vision de la conductrice, elle-même blessée, au moment de l'accident. Un drone réalisait également des prises de vue.Un car de l'entreprise Faur, identique à celui impliqué dans l'accident, empruntait à plusieurs reprises le chemin parcouru jeudi par la conductrice et traversait la voie ferrée. Des gendarmes barraient la route et maintenaient les journalistes à distance.La reconstitution a débuté vers 10H00 et s'est achevée vers 11H30. Une réunion d'information, fermée à la presse, faisant le point sur les investigations en cours et le déroulement de l'enquête" sera organisée mardi à 15H00 au TGI de Perpignan par le procureur de Marseille. Elle sera suivie d'un point de presse du procureur à 16H30 au centre d'art contemporain Walter Benjamin à Perpignan.Le passage à niveau se situe à une dizaine de mètres d'un virage à 45 degrés. Selon le procureur de Marseille, Xavier Tarabeux, en charge des investigations,"La configuration des lieux exclut une vitesse excessive du (car) scolaire", avait-il précisé vendredi soir. L'examen des disques enregistreurs a montré qu'il circulait à 12 km/h. l'enquête se poursuit pour d, élément crucial pour établir les responsabilités, mais les témoignages divergent.Certains indiquent que "la barrière était fermée et d'autres qu'elle était ouverte", avait expliqué le procureur de Marseille. La conductrice du car a assuré que les barrières étaient "levées" lors de sa traversée des voies à Millas. En revanche, le conducteur du train affirme que ces barrières étaient fermées. La SNCF a affirmé de son côté que le passage à niveau n°25 "fonctionnait normalement" au moment de l'accident.Il s'agit d'un des accidents les plus meurtriers impliquant un transport d'enfants depuis 1982.





Ce jeudi, les familles des victimes seront confrontées à l'épreuve des funérailles qui se tiendront à 9h30 à la salle polyvalente de Saint-Féliu. Une chapelle ardente y est installée dès ce mercredi pour permettre aux habitants de se recueillir devant les cercueils.