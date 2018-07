Le Grau-du-Roi : la plage du Boucanet accessible aux handicapés

Un service complet et peu coûteux

On a la possibilité de les louer à moindre frais. Ce qui permet à mon mari d'aller dans l'eau, lui qui a passé 12 ans sans y aller, entre son accident et la découverte de la plage du Boucanet apprécie sa femme Delphine.

Le Grau-du-Roi, une référence sur le littoral

C'est le minimum pour une grande et belle plage comme celle ci. Ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en oeuvre. Les lattes en plastique posées sur le sable sont très pratiques et ne doivent pas coûter très cher ajoute un vacancier qui accompagne sa mère Paule, 81 ans, venue pour la première fois au Boucanet.

Dès leur arrivée à la plage, les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs peuvent jouir de rampes d'accès sur le sable ou encore de plans inclinés pour rejoindre la mer facilement en fauteuil roulant.Les tiralos, fauteuils de plage spécialement conçus pour les handicapés et l'accompagnateur, permettent de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau.La personne handicapée et son accompagnant pourront en bénéficier pour la modique somme de 1,50 euro de l'heure, descente et remontée comprises.Si le handicapé vient seul, un encadrant du personnel de l'handiplage l'accompagnera dans ses déplacements. Les douches et toilettes sont, elles gratuites."Je retrouve des sensations dans l'eau. Ce ne sont plus les mêmes car on ne peut pas nager. Mais c'est quand même agréable d'avoir la sensation de flotter dans l'eau malgré le handicap" apprécie Ricardo, en fauteuil roulant suite à un accident grave il y a 15 ans.Créée en juin 2004, l'handiplage du Grau-du-Roi est une véritable référence en matière d'aménagement et d'accessibilité ​​pour les handicapés. Le Boucanet est la seule plage du Gard où ils peuvent disposer d'un espace entièrement adapté à leur handicap.L'association des Pupilles de l'enseignement public accueille chaque jour une vingtaine de personnes handicapées."Le retour très positif. Ils sont contents d'avoir une plage adaptée pour eux. Ce n'est pas juste un accès avec un tapis et ils se débrouillent comme ils peuvent pour aller à l'eau" se félicite Pauline Barthelo, membre du personnel encadrant.