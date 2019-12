Comment le sapin de Noël géant de Toulouse est devenu la cible de la contestation sociale

Les forces de l'ordre de sont positionnées pour protéger le grand sapin de noël #Toulouse #greve10decembre #10decembre pic.twitter.com/Y6i5z7Wcs2 — Hugo Murail (@HMurail) December 10, 2019

Le sapin en torche monumentale ?

Des intentions moins incendiaires

Sapin 2019 vs Marché de Noël 2018

© E. Foissac / FTV

Des cordons de policiers lors des manifs, un camion de pompiers à proximité, des vigiles 24h/24...Il devait s'agir d'un symbole de fêtes, sur un lieu rénové. Il est en fait, après la polémique sur son coût (financier et écologique), l'un des endroits les mieux gardés de Toulouse : installé sur les allées Jean Jaurès (futures Ramblas toulousaines), le sapin de Noël géant est devenu la cible de manifestants. Imposant un important dispositif de sécurité.Depuis son installation, ce sapin de 20 mètres de haut, constitué de 385 petits sapins d'1m80 accrochés sur une structure métallique, est régulièrement ciblé par certains manifestants, que ce soit lors des rassemblements contre la réforme des retraites ou le samedi, lors des manifs de Gilets jaunes.Pour des manifestants, l'objectif est même écrit noir (ou rouge) sur blanc : parvenir à mettre le feu à ce sapin géant.Pour les autorités, il faut donc sauver le soldat sapin. Il faut dire que dans la ville rose, traditionnellement contestataire, le symbole d'un sapin de 20 mètres transformé en torche produirait, via la caisse de résonnance des réseaux sociaux, une image désastreuse pour les uns, victorieuse pour les autres !Le sapin, les Ramblas et tout le toutim devaient être inaugurés le vendredi 13 décembre. Inauguration reportée pour cause d'intempéries. Mais au même moment, un appel avait été lancé sur les réseaux pour perturber l'événement.Certes les manifestants n'ont pas tous des intentions incendiaires à l'encontre du conifère. Le 12 décembre, lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, des manifestants ont réussi à s'approcher de l'arbre géant avec simplement l'intention de le "redécorer" sans le détruire.Lors des fêtes de fin d'année 2018, c'est le marché de Noël, sur la place du Capitole, qui semblait focaliser les manifestants Gilets jaunes du samedi. Les forces de l'ordre protégeaient l'accès à la place et repoussaient alors les manifs vers les boulevards ou la rive gauche de la Garonne.Cette année, c'est cette nouveauté végétale qui attire tous les regards et attise aussi les idées les plus radicales. Avec cette question : le sapin géant passera-t-il Noël ?