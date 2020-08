Coronavirus : la piscine Nakache à Toulouse évacuée et fermée pour "raison sanitaire"

A Toulouse, la piscine Nakache a été évacuée et fermée précipitamment ce samedi en début après-midi. Une suspicion de coronavirus pèse sur le cas d'un maître-nageur.

© Delphine Gérard - FTV

Les nageurs n'ont pas pu terminer leurs longueurs en ce début d'après-midi à la piscine Nakache de Toulouse. Sur les coups de 14 heures, la police municipale est intervenue afin d'évacuer les bassins. L'espace nautique situé sur l'île du Ramier a été fermé.Selon les informations recueillies sur place par France 3 Occitanie et confirmées par la mairie de Toulouse, un maître-nageur, absent depuis plusieurs jours, a été testé samedi matin positif au coronavirus. La fermeture de la piscine a donc été prise pour une "raison sanitaire" évidente. L'ensemble du personnel va être testé mais selon la collectivité toulousaine, les installations réouvriront normalement lundi matin.Depuis plusieurs jours, les cas de Covid-19 sont en augmentation, notamment à Toulouse (Haute-Garonne) et plus particulièrement chez les 20-30 ans.Face à cette situation le ministre de la santé, Olivier Véran a décidé, vendredi 31 juillet, d'autoriser les préfets à étendre l’obligation du port du masque aux lieux publics ouverts.