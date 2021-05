Toulouse : décès de Bernard Ziegler, figure des pilotes d'essai Airbus et "père" de l'A320

Bernard Ziegler n'est plus. Cet ardent défenseur de l'aviation civile, devenu directeur des essais en vol d'Airbus en 1976 est décédé hier mardi 4 mai à l'âge de 88 ans. Fils d'Henri Ziegler, premier directeur général d'Airbus, il a contribué au développement et au rayonnement de l'entreprise aéronautique. Il est considéré comme le "père" du programme A320.

[#tristesse] Disparition de l'ingénieur pilote Bernard Ziegler (1933-2021). Polytechnicien, pilote d'avion à réaction, il fut le chef pilote d'essai reconnu du Mirage G et des Airbus.

• En photo, retour du premier vol d'essai de l'Airbus A300 B à Blagnac / 28 oct. 1972 #Ziegler pic.twitter.com/EuDDqDZcIO — Aéro-Club de France (@AeroclubFrance) May 4, 2021

Un pilote aux multiples casquettes

Bernard Ziegler avait volé sous tous les cieux du monde. Pilote de guerre en Algérie, ce polytechnicien né à Boulogne-Billancourt était aussi à l'aise aux commandes d'un planeur que d'un avion à réaction. Passé par l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace de Toulouse, il avait intégré l'Aérospatiale en 1972 lors de la création du département des essais en vol d'Airbus. A cet époque, le consortium européen est encore balbutiant. Bernard Ziegler défend le programme de développement d'un avion moyen courrier de transport de passagers, sur fond de boom de l'activité touristique dans l'hexagone.

Co-pilote à bord du premier vol Airbus

Le 28 octobre 1972, Bernard Ziegler est co-pilote à bord du premier vol de l'A300B, le premier Airbus officiellement propulsé dans les airs depuis la piste de l'aéroport Toulouse-Blagnac.

Le 28 octobre 1972, Bernard Ziegler est à bord du premier AirbusA300B qui s'envole de Toulouse-Blagnac. • © AFP

Ce vol inaugural et historique fait rentrer l'homme à la casquette dans la caste des pionniers de l'aventure "Airbus". Ce pilote au verbe haut, surnommé dans le milieu par ses seules initiales BZ s'en défendait, lui pour qui la vedette était l'avion, et non l'homme qui en prenait les commandes.

Le "père" de l'A320

Nommé en 1976 directeur des essais en vol d'Airbus, il assiste cette fois au décollage des ventes des appareils à la fin des années 70. Il est à l'origine du développement du futur A320. Il reste aussi celui qui instaura sur chaque appareil le principe des équipages à deux, s'attirant les foudres des syndicats de pilotes. Il développa également l'automatisation du pilotage.

Le procès du crash du Mont Saint-Odile

Au cours de sa longue carrière, Bernard Ziegler aura été à deux reprises confrontés à la justice. Une première fois en 1961, quand son avion de chasse sectionne le câble de traction d'un téléphérique dans le massif du Mont-Blanc. Six personnes décéderont dans la chute de trois télécabines, il sera relaxé lors d'un procès.

En 2006, alors en retraite, il est mis en examen avec cinq autres personnes lors du procès de la catastrophe du Mont Saint-Odile. Il affronte le tribunal en tant qu'ingénieur en chef du programme Airbus A320, l'appareil qui s'était crashé en 1992, provoquant la mort de 87 personnes. Profondément affecté par cette affaire, il avait été relaxé, en première instance et en appel deux ans plus tard.