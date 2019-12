Mise en examen “pour viols et agression sexuelle” d'un ancien élu de la mairie de Toulouse

Un mode opératoire identique

Inquiété dans plusieurs affaires

Frédéric Brasilès est ce jeudi soir libre mais l'ancien élu de la majorité municipale toulousaine est désormais soumis à un contrôle judiciaire après avoir été mis en examen pour "viols" et "violence sexuelle" par un juge d'instruction.Cette mise en examen est la conséquence de deux plaintes déposées fin octobre par deux femmes accusant l'ancien conseiller municipal de viols. Depuis de nouveaux témoignages sont venus renforcer les questions sur les agissements de Frédéric Brasilès.Selon les informations de France 3 Occitanie, au moins 6 jeunes filles ont été auditionnées par les enquêteurs, ces dernières semaines, décrivant à chaque fois un mode opératoire identique.Photographe de profession, Frédéric Brasilés utiliserait la photo pour attirer des jeunes femmes. De clichés "normaux", on passerait ensuite à des photos de charmes. Un chantage et la menace de divulguer ces photos seraient utilisés pour obtenir des rapports sexuels contraints.En octobre, d'autres plaintes pour des accusations similaires et une garde à vue avaient obligé l'élu à démissionner de son mandat au sein de la mairie de Toulouse.Frédéric Brasilès est également visé par une autre enquête judiciaire concernant des faits présumés de "corruption" auprès de commerçants et restaurateurs toulousains.