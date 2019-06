Toulouse : une centaine de tombes profanées au cimetière Terre-Cabade

Une centaine de tombes a été profanée, probablement dans la nuit de samedi à dimanche, sur une surface de 33 hectares, dans le cimetière toulousain de Terre-Cabade, a-t-on appris de source policière.Les dégradations seraient importantes. Aucune communauté ne serait particulièrement visée.Dimanche matin, la police judiciaire était sur place pour prélever les éventuelles empreintes et traces ADN laissées par les profanateurs. Le cimetière Terre-Cabade est l'œuvre de l'architecte et urbaniste Urbain Vitry qui en a fait le plus grand cimetière de Toulouse.Son nom proviendrait de l'occitan terra cavada, en raison de la terre récupérée lors du creusement des tombes qui fournissait l' argile aux briquetiers de la ville rose.