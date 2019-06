Toulouse : des fauteuils roulants électriques en libre-service, une première en France

5 fauteuils pour une période de test

Réserver deux heures avant

Après les voitures électriques en libre service, les vélos, les scooters électriques et les trottinettes (ces dernières pas encore déployées à Toulouse), voici les fauteuils roulants électriques en (quasi) libre-service.Indigo Wheel, filiale de Vinci, qui exploite les parkings de Toulouse, annonce le lancement d'un test national dans la ville rose : le déploiement de 5 fauteuils roulants électriques, à disposition des usagers de ses parkings. Le lancement aura lieu mercredi 5 juin 2019 à Toulouse.Pour l'occasion, Indigo Wheel s'est associé avec la start-up américaine Whill , qui a mis au point un modèle de fauteuil électrique facile d'usage.Déployé dans un premier temps dans les parkings du Capitole et Victor Hugo, les fauteuils seront à la disposition des personnes à mobilité réduite, que ce soit des personnes handicapées qui ne possèdent pas de fauteuils électriques et qui peuvent en avoir besoin ponctuellement, ou de personnes temporairement en difficulté pour se déplacer après une fracture ou une opération.Pour bénéficier de ce service, il faudra obligatoirement faire une réservation au moins deux heures à l'avance. Le fauteuil sera alors remis par un employé à l'intérieur du parking.Plusieurs villes en France ont déjà testé des fauteuils en libre-service, non-électrique comme à La Rochelle ou électrique comme à La Ciotat, avec un système autonome.C'est la première fois que ce type de service va être proposé dans des parkings publics. A l'issue de cette période de test à Toulouse, Indigo Wheel décidera de l'extension de ce service dans d'autres villes de France.