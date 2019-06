VIDEO - Ces nouvelles sirènes “américaines” qui facilitent le travail des véhicules du Samu à Toulouse

Comme dans les films

Les nouvelles sirènes américaines du Samu

Ces derniers mois, si vous avez croisé un véhicule du Samu 31, vous avez peut-être été surpris par sirène. A la traditionnelle sirène des ambulances, s'est en effet substituée sur trois véhicules d'urgence une sirène dite "américaine".Inconsciemment, les automobilistes, à l'esprit sans doute conditionné par les films et les séries américaines, se méfient davantage, sont surpris, donc plus attentifs et cela facilite grandement les équipes du Samu de la Haute-Garonne.Habituellement, les véhicules prioritaires utilisent en France la sirène deux tons (le célèbre "pimpon"), la trois tons étant réservée aux véhicules de transports de malades non-urgent (le "pimpompin").Désormais, avec cette sirène américaine, ce sont des changements de rythmes qui interpellent les automobilistes.Ce système, testé dans plusieurs villes de France, a pour objectif de faire diminuer l'accidentologie des véhicules du Samu souvent pris dans des accrochages avec des automobilistes.Ces sirènes se sont généralisées dans les pays européens mais restent encore marginales en France avec quelques sites expérimentaux, dont Toulouse.Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron le 14 juin 2019 , l’Association Française des Ambulanciers SMUR et Hospitaliers (A.F.A.S.H) liste une série de préconisation pour l'avenir du métier d'ambulancier d'urgence et notamment l'harmonisation des véhicules en France, préconisant notamment ce type de sirènes, comme au niveau européen, mais également des véhicules jaunes, faciles à distinguer des ambulances de transports sanitaires.