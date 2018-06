VIDEO - Du personnel soignant du CHU de Toulouse détourne le clip “Basique” d'Orelsan

Clip "Basique" détourné par la CGT du CHU de Toulouse

Clip "Basique" d'Orelsan

Les avocats du Havre avaient inauguré le concept, les personnels soignants du CHU de Toulouse le perpétuent : détourner le célèbre clip du rappeur français Orelsan "Basique" pour faire connaître leurs revendications pour améliorer leurs conditions de travail et l'accueil des patients. Le syndicat CGT du CHU de Toulouse a mis en ligne lundi la version hospitalière de ce détournement. Un clip tourné dans l'enceinte de l'hôpital Purpan, plus précisément sur les voies du tram qui le traversent, en quasiment un seul plan séquence comme le clip original.Le résultat est visuellement plutôt réussi. Sur le fond, les soignants tapent fort : sur un air de "simple, basique", ils fustigent les moyens accordés à l'hôpital public, la concurrence du privé, etc.A vous de vous faire une idée :Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le clip original, celui d'Orelsan (54 millions de vues tout de même), le voici :