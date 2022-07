Incendie dans l'Hérault : 10 hectares de garrigues brûlés à Saussan

Un incendie s'est déclaré ce vendredi 1er juillet dans l'Hérault sur la commune de Saussan. Le feu qui a détruit 10 hectares d'herbes basses et de pinèdes a été circonscrit par les pompiers.

Les pompiers de l'Hérault se sont engagés, ce vendredi 1er juillet en fin d'après-midi sur un feu de garrigues sur la commune de Saussan. Les risques d'incendie sont importants dans l'Hérault, mais aussi dans le Gard.

Le SDIS (Service d'incendie et de secours) de l'Hérault a réussi à circonscrire le feu qui a parcouru une dizaine d'hectares d'herbe basse et de pinède.

Deux groupes d'intervention des pompiers avaient été dépêchés sur place.

Appel à la vigilance

En raison de la sécheresse et des fortes chaleurs, les risques d'incendie sont élevés depuis plusieurs jours. Sur leur compte Twitter, les pompiers appellent à la plus grande vigilance et invitent la population à signaler tout départ de feu : "vous aussi veillez sur la nature. Une fumée suspecte, aussitôt j'appelle les sapeurs-pompiers", écrit le Sdis 34.