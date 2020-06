Interdiction de rassemblement : après un match de football “sauvage”, le joueur de Montpellier Gaëtan Laborde s'excuse

"Je n'ai pas donné l'exemple"

Lorsque j'ai constaté que de nombreuses personnes nous ont rejoint sur le terrain et alors que la police s'est présentée, j'ai aussitôt pris conscience que ce n'était pas la meilleure idée.



J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Je vous présente mes plus plates excuses.



."Gaëtan Laborde confirme et assume. Il a participé à un match de football "sauvage" dans les Landes, le 23 mai dernier, selon l’AFP. L’existence de ce tournoi et la participation du joueur professionnel avaient alors été révélés par le quotidien régional Sud-Ouest.Selon le journal,Dans son message diffusé sur les réseaux sociaux, le joueur Montpelliérain se justifie :"C'est la raison pour laquelle, j'ai aussitôt quitté les lieux alors que le match a continué."Le joueur a également assuré veiller "à ne plus participer à ce type de manifestation" et "reste bien conscient" qu'il n'a pas "donné l'exemple". Avant de conclure :Nous avons contacté le MHSC ce matin. Le club Montpelliérain n'a pas encore réagi à la polémique.