Des logements adaptés au handicap moteur, connectés et assistés près de Montpellier

La force c'est de me sentir libre, autonome, de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux...C'est un nouveau pas vers l'avenir pour moi ! affirme ce bénéficiaire de l'unité de logements et de services.

Quand vous êtes chez vous que vous avez pas suffisamment d'aide à domicile, si vous voulez sortir et qu'il faut mettre une veste, la personne ne peut pas le faire. Ici, elle appelle le service et on lui enfile sa veste explique Jocelyne Roche vice-présidente GIHP.

Le groupement pour l'insertion des handicapés physiques (GIHP) a imaginé un projet innovant d'habitat pour les handicapés moteurs: une unité de logements et de services.Cette ULS a pour objectif de favoriser "une vie normale" pour les bénéficiaires. En Languedoc, la première unité a ouvert ses portes à Castelnau-le-Lez en avril dernier.Elle a boulversé la vie quotidienne de Thomas Incorvaia depuis quelques mois. Handicapé moteur dépendant, ce jeune homme loge désormais dans l'un de ces appartements adaptés dans une nouvelle résidence à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier.Son appartement est équipé en domotique , ce quiSeul dans 50 m2, depuis son fauteuil roulant, ilEn cas de nécessité, il peut faire appel à uncette unité de logements et de services vise à rendre la vie plus facile et confortable.Construit par l'association "un toit pour tous" en partenariat avec le département de l'Hérault, l'écrin des Meulières compte