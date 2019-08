Le radar “fou” de l'A750 de Saint-Paul-et-Valmalle, près de Montpellier, a été débranché

Le 26-08-2019 christian a écrit :

Bonjour,

J'ai été flashé 2fois la même journée,le matin vers

10h30 et le soir vers 20h30 ce dimanche 26/08/2019.

Je roulai à 110 km/h le régulateur de vitesse en service et à 100 km/h la deuxième fois le régulateur

toujours en service.

Samedi 24 août 2019, entre 19h et 20h, j'ai été flashée alors que je roulais à 115 kms...ainsi que de nombreuses voitures devant moi!

Je ne comprends pas...



Un radar fou et bigleux



Tous les PV sont annulés !

Il faut que les automobilistes injustement sanctionnés les contestent et nous les envoient à La DDTM 34

Voila plusieurs jours que les appels se multipliaient au standard de nos confrères de France Bleu Hérault. De nombreux automobilistes ont appelé pour signaler le comportement étrange d'un nouveau radar double face installé juste après la bretelle de sortie 61 "Saint-Paul et Valmalle" sur l'A 750, dans le sens Clermont l'Hérault/ Montpellier.Ces témoignages relataient sensiblement la même chose : ils ont vu levitesse autorisée sur cette portion d'autoroute.Sur le site radar-auto.com, on trouve également de plusieurs messages comme celui ci sur la page dédié à ce radar double face:Ou encore celui de Kathy :Alertée, la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Hérault a envoyé une équipe enquêter sur place.Suite à ces vérifications, il est apparu que le nouveau radar, installé il ya à peine quelques jours, avait effectivement la folie des grandeurs : il flashait tout ce qui passait à proximité dès 90 km/h, voire moins selon certains automobilistes !En fait, le problème technique semble lié à la "vision" de l'appareil : pour lui tous les véhicules sont des poids lourds,affirme Vincent Montel, chef du service sécurité routière à le DDTM.Après quelques jours de test, il a été mis en service le 26 aout à minuit, jusqu' ce mardi 9h. Texplique le responsable du service.Ce type de radar est équipé du système: il est capable de flasher les plaques d'un même véhicule par l'avant et par l'arrière, ce qui permet de verbaliser les motos comme les caravanes qui n'auraient pas les même plaques à l'avant et à l'arrière.Les premiers du genre ont été installésen France.