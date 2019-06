VIDEO - Interdiction, moquerie et sexisme : l'histoire chaotique du football féminin en France

Michel Denisot en béotien misogyne

- Est-ce que le football est compatible avec l'épanouissement de votre féminité ? (Michel Denisot, ORTF 1970)

Interdit par le régime de Vichy

Plus de 125 000 licenciées

Les grandes dates du football féminin en France 30 septembre 1917 : premier match en France

1920 : premier match international France-Angleterre

1921 : début du championnat de France féminin

1941 : interdiction du football féminin par le régime de Vichy

1970 : la FFF reconnaît le football féminin

1971 : premier match officiel de l'équipe de France féminine

1974 : première saison du championnat de France

1997 : première qualification de l'équipe de France à l'Euro

2003 : premier titre européen par l'équipe de France U19

2011 : les Bleues terminent 4ème du Mondial

2012 : première participation aux Jeux Olympiques, à Londres

2014 : les Bleues sont 3ème au classement mondial FIFA

2016 : la FFF dépasse le seuil de 100 000 joueuses licenciées

2017 : finale 100 % française de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Olympique Lyonnais

2019 : l'OL remporte sa 6ème Ligue des Champions

2019 : du 7 juin au 7 juillet, la France organise la coupe du monde féminine avec des matchs à Montpellier, Lyon, Nice, Rennes, Valenciennes, Le Havre, Reims, Grenoble et au Parc des Princes.

Du 7 juin au 7 juillet 2019, toute la France (et pas seulement du football) va pousser derrière l'équipe de France féminine qui dispute, à domicile, la Coupe du Monde de foot. Mais tout n'a pas toujours été aussi évident, dans l'histoire du foot féminin en général et particulièrement en France.En mai 1970, un jeune journaliste de l'ORTF, Michel Denisot, réalise un reportage sur l'équipe féminine de Ruelle près d'Angoulême. Le futur journaliste sportif, futur animateur de Canal +, futur président du PSG, découvre alors une discipline reconnue seulement depuis quelques semaines par la fédération française de football (FFF).Pas question de dribble, de tirs au but ou de jeu de tête. Les questions posées aux joueuses sont uniquement liées à leur féminité, leur silhouette ou à la comparaison entre le football féminin et le foot masculin. Un monument de sexisme à la française. Le reflet d'une époque.Imagine-t-on, même il y a 50 ans, un journaliste demander à un footballeur si la pratique de son sport est compatible avec l'épanouissement de sa masculinité ?Le football féminin en France, c'est pourtant plus d'un siècle d'histoire. Le premier match officiel, entre deux clubs de la région parisienne, a eu lieu le 30 septembre 1917. La première rencontre internationale entre la France et l'Angleterre se déroule en 1920 et le championnat de France débute l'année suivante.La période de l'entre-deux guerres est fleurissante pour le football féminin en France. Et puis, le régime de Vichy interdit la pratique du football féminin en France en 1941.Commence alors une longue période, non pas de clandestinité car les femmes continuent à jouer au foot dans les années 1950 et 1960, mais de non-existence officielle.Il faut donc attendre 1970 pour que la FFF reconnaisse enfin le foot pratiqué par les femmes, organise des compétitions officielles et fasse la promotion de la discipline.Mais, comme on l'a vu sur la vidéo ci-dessus, les mentalités mettront du temps à évoluer et le regard porté sur les footballeuses est souvent empreint de sexisme.Aujourd'hui, on compte plus de 125 000 femmes ou jeunes filles pratiquant le football en France. L'équipe de France est l'une des meilleures au monde, l'Olympique Lyonnais truste les titres européens et la Coupe du Monde se déroule en France. Un sacré pas a été franchi.