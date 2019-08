Occitanie : 23 cigognes blanches électrocutées en un week-end

C’est un problème qui est assez fréquent même si des efforts ont été faits pour neutraliser certaines lignes.

Villeveyrac - une cigogne électrocutée dans un câble à haute tension - août 2019 / © LPO - M.Garcia

Des dispositifs préventifs mis en place



Une espèce en plein développement en Europe

Cela provient notamment des efforts réalisés par les pays européens pour protéger cette espèce qui était, à l'époque, au seuil de l’extinction, confie l'ornithologue.

Deux fois par an, des milliers de cigognes venues des quatre coins de l’Europe (Allemagne, Suisse, France, Suède…), se déplacent vers l’Afrique. EllesAu cours de leur voyage, il arrive fréquemment que certaines soient. Cela a été notamment le cas le week-end du 3 et 4 août où 23 cigognes blanches ont péri sur des lignes à haute tension à Villeveyrac (Hérault). D’autres cas ont été relevés le lundi suivant à Nebias (Aude).rapporte Dominique Clément, Ornithologue à l’ association Aude-Nature. Il explique les deux cas de figure qui conduisent à la mort des cigognes :« Pour les lignes à haute tension, les oiseaux ne visualisent pas les câbles, ils les percutent, c’est la collision qui provoque la mort de l’oiseau. L’autre cause des décès c’est l’électrocution qui se produit généralement au moment de l’envol de l’oiseau. Dans ce cas-là, ce sont les déjections de l’oiseau, liquide conducteur, qui provoquent l’électrocution ».En réalité les oiseaux ne sont donc pas électrocutés en se posant sur les câbles, puisque « le courant descend », ajoute l’ornithologue. L’an dernier il avait déjà eu affaire à une trentaine de décès de cigognes à cette même période.Pour éviter ces accidents des dispositifs ont été mis en place. Ils permettent d'assurer uneChaque cas d'électrocution est recensé par la LPO (ligue pour la protection des oiseaux) puis transmis à Enedis ou RTE afin de neutraliser les dangers.À Narbonne, où les oiseaux passent chaque année, un importantrapporte Dominique.Au milieu des années 80, 150 à 200 cigognes étaient observées lors de la période de migration. Aujourd’hui cette population s’est largement multipliée puisque plus deLe développement de cette espèce entraîne également la. Le plus gros vol de cigognes observé dans la région est de 1600 individus.