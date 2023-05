Briser le tabou du cancer des testicules : le combat d'un père après la mort de son fils

Antony Michot est mort d'un cancer des testicules à l'âge de 20 ans. Son père Pascal, va partir de Saint-Cyprien, près de Perpignan pour un tour de France à vélo. Objectif : sensibiliser à cette maladie qui touche principalement les jeunes de 15 à 35 ans et inciter à la prévention.

Pascal Michot est inconsolable. Le 9 juin 2020, Antony son fils, est mort à 20 ans emporté par un cancer. Six mois auparavant, après les fêtes de fin d'année, l'étudiant était reparti en forme à Clermont-Ferrand poursuivre ses études d'ingénieur.

Il n'a aucun symptôme jusqu'au jour où le jeune homme plutôt sportif éprouve des difficultés à monter les étages. On suspecte d'abord un pneumothorax mais les examens médicaux révèleront un cancer des testicules. Au moment du diagnostic, la maladie s'est étendue aux poumons. Après plusieurs opérations, le 28 juin, les médecins annoncent au jeune homme qu'il est en rémission. Il décèdera 11 jours plus tard emporté par un cancer foudroyant du cerveau.

Une maladie méconnue

Fou de chagrin,Pascal Michot, le père d'Antony enfourche son vélo et parcourt un millier de kilomètres de Roissy (où il habitait) à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales, où la famille s'est installée. Tout au long de sa route, il raconte son histoire et s'aperçoit que la maladie qui a emporté son fils est méconnue. Il décide alors d'informer sur ce cancer qui touche principalement les jeunes de 15 à 35 ans.

Le cancer des testicules est une maladie inconnue du grand public. Inconnue et taboue. Pascal Michot Interrogé par France 3 Occitanie

"Je me suis rendu compte au cours de mon périple que beaucoup de gens avaient malheureusement vécu la même chose que mon fils. Ceux qui s'en sont sortis ont découvert leur cancer souvent par hasard", ajoute Pascal Michot.

Prévenir

La maladie indolore qui commence avec des ganglions et une grosseur au niveau des testicules se détecte par une simple palpation. Ce type de cancer peut être guéri à 97 % des cas s'il est diagnostiqué très tôt.

Le 7 mai prochain, Pascal Michot va repartir sur les routes de France our une grande bloucle à vélo pour sensibiliser le public à cette maladie. Il communique sur tous le réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Linkedin.

"Moi, mon vélo et le cancer"

Il a tourné une video " Moi, mon vélo et le cancer", à travers laquelle il explique son combat. "Le meilleur moyen de lutter contre ce cancer, c'est d'en parler. Si le cancer de mon fils avait été détecté plus tôt, il n'aurait pas métastasé aux poumons et ensuite au cerveau", déclare Pascal Virot.

Il a lancé une cagnotte en ligne pour financer son projet. Le surplus sera reversé à l'association "cancer osons !" et à d'autres structures pour les enfants hospitalisés.

Tour de France

Ce dimanche 7 mai, il part de Saint-Cyprien pour un tour de France sans assistance.

Il passera par La Rochelle et Clermont-Ferrand, à la rencontre des amis de son fils et pour saluer les soignants de l'hôpital de la ville qui s'étaient occupés de lui au début de sa maladie. "Une prise en charge très humaine malgré le confinement. Je veux leur rendre hommage", poursuit Pascal Michot.

5 100 kilomètres

Il a prévu de rouler 39 jours et de parcourir 5 100 kilomètres. Il effectuera les quarante premiers avec son épouse et le club de vélo de Saint-Cyprien, et continuera ensuite seul. "Si mon histoire est écrite, j'organise ce périple pour les enfants", conclut Pascal Virot. Il s'est entraîné sans relâche. Il a hâte de s'élancer.