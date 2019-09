Drame familial à Saillagouse : un père et sa fille de 8 ans retrouvés morts

Pour l'heure, tout porte à croire que le père est l'auteur des faits, mais l'enquête débute et par principe je me refuse à des conclusions hâtives.

Les pompiers et le samu sont intervenus dans la nuit de dimanche à lundi au domicile familial dans la résidence Le Cerdagne.Un père et sa fillette de 8 ans ont été retrouvés morts.Selon les premiers éléments de l'enquête, tout porte à croire qu'il s'agit d'un drame familial, le père pouvant être l'auteur des faits.Mais, se refuse à tous commentaires, en ce début d'enquête, et prévient contre les conclusions hâtives.Le fils, à peu près du même âge que la fillette décédée, aurait été à l'intérieur de l'appartement au moment des faits.En état de choc, il a été hospitalisé, tout comme sa mère.Les deux enfants étaient scolarisés depuis peu à l'école du village.