Pédocriminalité : Christian Quesada, ex-star des jeux télé incarcéré à Perpignan

Le grand champion des 12 coups de midi sur TF1, condamné pour détournement de mineurs et détention d'images pédopornographiques a été écroué à la maison d'arrêt de Perpignan pour n'avoir pas respecté son suivi socio-judiciaire.

En mars 2019, Christian Quesada, grand champion des 12 Coups de midi sur TF1, était arrêté et mis en examen pour détournement de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Après son procès, l'ex-candidat du jeu de télévisé était alors condamné à trois ans de prison ferme et à trois ans de suivi socio-judiciaire pour corruption de mineures, détention et diffusion d'images pédopornographiques.

Récidive

Christian Quesada, déjà condamné en 2002 pour exhibition sexuelle et en 2009 pour consultation et détention d'images pédopornographiques, avait hébergé sur différents supports électroniques plus de 1000 vidéos et 30 000 images pornographiques impliquant des enfants et il s'était fait passer pour un mineur sur internet pour obtenir des photos de nu de jeunes filles.

Le 25 mars 2021, après deux ans passés dans la prison de Bourg-en-Bresse, il avait été libéré. Il avait déménagé à Perpignan pour se faire oublier du grand public.

Retour en prison

D'après nos confrères de Midi-Libre, l'homme aujourd'hui âgé de 58 ans est retourné en prison à Perpignan, ce lundi 26 septembre, information confirmée par le parquet de la ville. A sa sortie de prison en 2021, Christian Quesada avait quitté le département de l’Ain pour partir dans le Sud de la France. Même si sa peine de prison était purgée, l'ancien candidat vedette avait des obligations à respecter dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, "un dispositif imposé aux délinquants et criminels sexuels, prévoyant souvent une obligation de soins, ou interdisant de fréquenter des mineures", selon nos confrères. Le non-respect de certaines de ces obligations" a conduit le juge d'application des peines à le renvoyer en détention.

Ex-star des jeux télé

Christian Quesada avait marqué les téléspectateurs en 2016 et 2017 en enchaînant près de 200 participations à l'émission de télévision "Les 12 coups de midi" sur TF1.

L'habitant de l'Ain avait été à l'antenne quotidiennement pendant six mois et avait gagné plus de 800 000 euros, dont une partie en cadeaux. Christian Quesada s'était aussi illustré dans d'autres jeux télévisés comme "Des chiffres et des lettres" sur France Télévisions. Ce père de deux enfants vivait du RSA avant sa participation au jeu de TF1.