Respirateurs Philips : "Il faut que cela se sache et qu'on arrête de laisser faire ces grands groupes !"

Nouveau scandale sanitaire en vue avec l'affaire des respirateurs Philips : le groupe aurait continué à utiliser une mousse qui pourrait être cancérigène dans ses appareils contre l’apnée du sommeil malgré plusieurs alertes. Témoignage de Christophe Madelon, un utilisateur qui a porté plainte dans les Pyrénées Orientales.

Christophe Madelon a découvert qu'il a été potentiellement exposé à un produit cancérigène, grâce aux médias en février dernier. Souffrant d'apnée du sommeil, cet habitant de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, utilise depuis cinq ans un respirateur Philips. Il apprend sur RMC que des malades comme lui se fédèrent dans toute la France pour attaquer le géant néerlandais en justice.

A l'origine du problème : une mousse en polyuréthane insonorisante à l'intérieur de l’appareil, qui, en se dégradant, relâche des composés qui peuvent provoquer des irritations, maux de tête, asthme et même potentiellement un cancer.

La description de ces symptômes trouve tout de suite écho chez le quinquagénaire.

A l'époque où j'utilisais cet appareil contre l'apnée du sommeil, je me réveillais sans cesse, plusieurs fois par nuit. Je souffrais aussi de maux de tête et j'ai eu une otite qui a duré un an.