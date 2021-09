Tarn : le rappeur Pone a composé avec ses yeux le mix final de la cérémonie de clôture des jeux paralympiques

C'est comme une évidence. L'équipe organisatrice des jeux paralympiques de Tokyo 2021 a contacté Pone via son associé. "Bien évidemment, je ne pouvais pas dire non", confie le musicien.

Guilhem Gallart, alias Pone, né à Toulouse en 1973, est un nom qui compte dans la musique française. Co-fondateur et membre du groupe marseillais Fonky Family, il a aussi écrit des musiques pour Rohff, Diam's et le groupe 113.

Atteint de la maladie de Charcot, diagnostiquée en 2015, Pone, qui vit désormais à Gaillac, dans le Tarn, est paralysé mais continue à composer, grâce à un logiciel de lecture des mouvements oculaires. C'est ainsi qu'il a donc écrit un mix final pour la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques qui aura lieu dimanche 5 septembre.

"C'est un mix plutôt dansant", explique-t-il, "à la demande de l'organisation. C'est uniquement des morceaux originaux".

Les jeux Olympiques représentent le dépassement de soi. Mais les Jeux Paralympiques, c'est plus que ça. Ce sont des athlètes qui ont en plus à surmonter un handicap. Avec tout ce que cela comporte, physiquement mais aussi psychologiquement. Et je peux vous dire que c'est difficile. Ce sont tout simplement des héros.

Pone