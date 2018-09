Castres : un éducateur de foot écroué pour agressions sexuelles sur des jeunes de son club

Incarcéré à la maison d'arrêt d'Albi

L'affaire a été révélée mercredi dernier lorsque l'un des jeunes de l'équipe U15 de Castres a alerté ses parents : son encadrant sportif lui envoyait des messages à caractère sexuel sur les réseaux sociaux et sur son téléphone portable. Ils ont aussitôt déposé plainte.L'homme, âgé de 27 ans et père de deux jeunes enfants, a été interpellé. Une perquisition a été menée à son domicile. Les langues se sont alors déliées au sein de l'équipe. Plusieurs jeunes auraient fait part des agissements de cet éducateur à leur égard. Certains recevaient des messages et des photos de lui, nu, d'autres ont été invités à dormir chez lui.D'après nos confrères de la Dépêche du Midi , l'homme aurait reconnu les faits, qui se seraient déroulés entre 2017 et 2018. La parquet de Castres a confirmé ce mardi soir les informations sur cette affaire auprès de France 3.A l'issu de sa garde à vue, cet éducateur a été mis en examen pour "propositions sexuelles à mineurs de 15 ans par moyen de communication électronique, corruption de mineurs de 15 ans et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans". Il est incarcéré à la maison d'arrêt d'Albi. Les enquêteurs effectuent de nombreuses vérifications car il avait été entraîneur dans plusieurs clubs de football auparavant en région parisienne.Il est arrivé dans le Tarn il y a deux ans et aurait "rapidement" proposé ses services au club de Castres, selon son président, qui ne s'attendait pas du tout à ce genre de révélations. Le club a contacté les 23 familles dont les jeunes étaient encadrés par cet éducateur et envisage de se constituer partie civile dans la perspective d'un procès.