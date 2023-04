Réforme des retraites : des militants de la CGT envahissent l'hypermarché Auchan des 4 Temps à La Défense

À l'initiative de la CGT, plusieurs centaines de manifestants ont occupé ce mercredi l'un des plus gros hypermarchés de France situé à La Défense dans les Hauts-de-Seine. Une opération coup de poing pour dénoncer la loi sur les retraites.

C'est vers 11 heures ce mercredi matin que près de 300 manifestants selon la CGT ont envahi peu à peu l'hypermarché situé aux 4 Temps à la Défénse. Une source policière a, de son côté, évalué à 150 le nombre de personnes présentes.

L'hypermarché Auchan du centre commercial des 4 Temps à Puteaux a été choisi comme "symbole du capitalisme et du pouvoir des grands patrons" car il est situé dans le quartier d'affaires de La Défense, a expliqué à l'AFP, Amar Lagha, secrétaire général de la Fédération Commerce et Services de la CGT.

"Cette loi est néfaste pour nous les travailleurs"

Les manifestants s'opposent à la réforme des retraites."Même si le président Emmanuel Macron pense vouloir tourner la page, nous voulons aller jusqu'au retrait", a déclaré le secrétaire général de la Fédération Commerce et Services CGT. "On a déjà vu des lois être retirées. Quoi qu'il se passe, on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout", a-t-il assuré.

Les manifestants ont quitté les lieux vers 16 heures après avoir tenu une assemblée générale, confirme Amar Lagha annonçant d'autres actions de ce type.

Contactée, la direction d'Auchan a expliqué avoir fermé le magasin à 11 heures et fait venir une équipe de sécurité pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Selon elle, les manifestants présents étaient quasiment tous extérieurs au magasin.

Le magasin Auchan devrait rouvrir ses portes en fin d'après-midi.