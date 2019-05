C’est le printemps : l’espace naturiste du bois de Vincennes de retour pour une troisième saison

Les pique-niqueurs invités le 30 juin pour la seconde édition de la Journée Parisienne du Naturisme

La zone, située plutôt à l’abri des regards par les arbres, s’étale sur l’équivalent d'un terrain de foot. L’espace naturiste du Bois de Vincennes , à l'Est de la capitale, a rouvert pour six mois.Relancé le 13 avril, le dispositif – délimité par des panneaux marqués de l’inscription « Vous entrez dans un espace où la pratique du naturisme est autorisée » – sera en effet maintenu jusqu’au 13 octobre. L’occasion pour les amateurs de la pratique de se rassembler sur un spot de 7 300 mètres carrés d’herbe.A noter que la clairière n’est pas privatisée : la nudité est la règle pour les participants mais les promeneurs ont un droit de passage, sans restriction.Le 24 juin 2018, la première Journée Parisienne du Naturisme avait réuni près de 1 000 personnes. La seconde édition est fixée au dimanche 30 juin prochain. Un « grand pique-nique » est prévu.Pour ce qui est des horaires, l’espace est ouvert de 8h jusqu’à 21h30 sur toute la saison.