Deliveroo : les livreurs manifestent place de la République à Paris

La révolte gronde chez Deliveroo. Pour la troisième fois, les livreurs parisiens manifestent pour dénoncer la décision de la plateforme. Deliveroo a également supprimé le tarif minimal de 4 euros 70 qui s'applique notamment à Paris.Selon, président du Collectif des livreurs autonomes, cette modification entraînerait une baisse de. Pour les livreurs à deux roues, les courses longues ne sont pas très attractives et souvent délaissées car peu rentables. Mercredi dernier, les livreurs ont par ailleurs demandé aux consommateurs de boycotter la plateforme de livraison par soutien au mouvement.Selon, si sur le papier la rémunération brute est supérieure au smic horaire, une fois la cotisation au régime social des indépendants retranchée et le coût des outils de travail déduit (téléphone, vélo, deux roues motorisé), le salaire est amputé de 40% pour ces livreurs auto-entrepreneurs qui n'ont droit ni au chômage ni aux congés payés.Dans un communiquéaffirme que la nouvelle grille offre une tarification plus juste et qu'elle répond à la demande des livreurs. Le marché français est le deuxième après la Grande Bretagne avec. La majorité d'entre eux est étudiant et 70% ont moins de 26 ans. Ils travaillent en moyenne 15 heures par semaine et gagnent 13 euros par heure de connexion au site.Les livreurs ont mis en ligne une pétition pour soutenir leur mouvement.