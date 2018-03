Une élue parisienne veut faire interdire la pêche à Paris

Intervenants : Amandine Sanvisens, présidente association Paris Animaux Zoopolis; Fred Miessner, confondateur de French Touch Fishing - France 3 Paris Île-de-France - Yoann Dorion avec Florie Castaingts, Nathalie Gallet

Les adeptes vent debout

Dès l'arrivée des beaux jours, de nombreux Parisiens se précipitent sur les berges de Seine pour aller pêcher. Silures, brochets ou anguilles, le fleuve parisien et ses canaux abritent de nombreuses espèces de poissons. Mais pour l'association Zoopolis , il est temps d'interdire cette pratique qui fait souffrir les animaux."À Paris, il est interdit de consommer ou de commercialiser les poissons pêchés dans la Seine ou les autres canaux. C'est donc uniquement une pêche de loisir, pour le divertissement, alors que les poissons souffrent, suffoquent et sont retirés brutalement de leur milieu", affirme Amandine Sanvisens, présidente association Paris Animaux Zoopolis.Dans le métro, l'association appuie son propos par une campagne d'affichage d'envergure, et dénonce la pêche dans une soixantaine de stations. Une aberration pour les adeptes de la pêche parisienne. Ils estiment que tout est fait pour ne pas blesser les poissons. "Il nous arrive de prendre des poissons que l'on a déjà attrapé. C'est la meilleure preuve que ce que l'on fait est responsable et pas du tout anodin et futile. Responsable, ça veut dire que lorsque l'on remet un poisson à l'eau, on le remet avec un maximum de chances de survie, c'est notre partenaire, pas une proie ou quelque chose que l'on veut tuer", indique Fred Miessner, confondateur de French Touch Fishing Danielle Simonnet, conseillère parisienne de La France Insoumise, a déposé un vœu demandant que la pêche soit interdite dans la capitale. La question sera débattue lors du prochain conseil de Paris, entre le 20 et le 22 mars prochain.