Gare du Nord : la sécurité des infrastructures en question

Un risque de chute d’une partie de façade, une menace d’effondrement ou encore un risque d’incendie, un rapport dévoile des défaillances au sein de la gare du Nord. Une menace sur la sécurité du personnel et des voyageurs que la SNCF réfute.

Dans quel état se trouve réellement la gare du Nord ? La sécurité est-elle garantie pour les 600.000 personnes qui transitent chaque jour ? Le rapport remis à la justice sème le doute. L’expert est mandaté par la société StatioNord. Elle fut chargée un temps de la rénovation de la gare du Nord avant que le contrat ne soit interrompu par la SNCF. Dans son rapport, il pointe des défaillances techniques et structurelles inquiétantes.

Le rapport d'expertise confirme les études préalables aux travaux

Dans le document que nous nous sommes procurés, on découvre un risque d’effondrement d’une partie de la façade d'un immeuble de bureaux de la SNCF situé rue de Maubeuge. Sur les photos, on peut voir des cordages qui retiennent des blocs de béton. En cas de chute, ils tomberaient sur les voies.

Un risque majeur pour les vies humaines François Pinchon, ingénieur et expert auprès de la Cour de Cassation Rapport d'expertise, le 22/12/2022

Un risque d’incendie au niveau de la passerelle d’embarquement vers l’Eurostar a été détecté. Il pourrait être provoqué en raison de la présence de conduits techniques et de réseaux électriques dans des faux planchers en bois non réglementaires.

Enfin, les voies de transiliens H et K pourraient s'effondrer sur les voies souterraines des RER B et D apparaîtrait en cas de déraillement. En cause, des poteaux de soutènement défaillants.

Selon la société StatioNord que nous avons contactée, le rapport de François Pinchon vient confirmer des points déjà relevés lors des études obligatoires menées avant le lancement des travaux de rénovation. Ils auraient été ignorés par la SNCF, pourtant alertée.

SNCF Gares et Connexions « conteste la méthode et les conclusions »

Contactée, la SNCF Gares et Connexions a tenu à répondre point par point. Elle précise que ses explications ont été adressées au ministre des Transports Clément Beaune.

Ce document, utilisé de façon malveillante, n’est pas un travail d’expert, mais se base sur les seuls éléments à charge fournis par Ceetrus. SNCF Gares et Connexions Communiqué

Selon l’entreprise, la façade, rue de Maubeuge, fait l’objet de vérifications techniques régulières et ne constitue aucun danger. La passerelle qui pourrait se retrouver en proie aux flammes serait munie de détecteurs d’incendie. Il n’aurait jamais été question d’effondrement. Le renforcement des piles d’appui entre la gare de banlieue et la dalle routière avait été évoqué en cas de construction d’un nouveau bâtiment. Un projet finalement modifié.

Un contentieux entre la SNCF et StatioNord

Dans un communiqué, SNCF Gares et Connexions « conteste la méthode et les conclusions » de ce rapport. Elle ajoute : « Ce document, utilisé de façon malveillante, n’est pas un travail d’expert, mais se base sur les seuls éléments à charge fournis par Ceetrus.»

En effet, la Semop (société d’économie mixte à opération unique ) StatioNord, composée de Ceetrus, filiale immobilière du groupe Auchan, et de la SNCF Gares et Connexions avait obtenu en 2019 le contrat de rénovation de la gare du Nord. Mais à l’automne 2021, la SNCF décide de rompre ce dernier. Elle avance plusieurs raisons notamment des retards sur la livraison des travaux ou encore des plannings non remis. Des motifs contestés par StatioNord.

La justice est saisie afin d’obtenir un dédommagement pour rupture unilatérale de contrat. La somme réclamée par la sociéte StatioNord s’élève à 350 millions d’euros.

Concernant la rénovation de la gare du Nord, des travaux revus à la baisse viennent de débuter. Coût du réaménagement, 85 millions d'euros.