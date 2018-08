Circulation : 4 km de bouchons... Un “record” de fluidité sur les routes d'Île-de-France

Le cumul de bouchons en Île-de-France, le 16 août 2018. / © Sytadin

730 kilomètres

Des routes quasiment désertes et aucun problème pour se garer... C'est sans doute l'une des satisfactions de l'automobiliste francilien, lorsqu'il prend sa voiture en plein mois d'août. Jeudi matin, le site d'informations routièresrelevait seulement, vers 10 heures 40, sur l'ensemble de la région parisienne. Un chiffre qui ferait rêver n'importe quel conducteur, plus habitué, en Île-de-France, à des cumuls de bouchons à trois chiffres.Car rappelez-vous de ces tristes records : cumulés le 6 février dernier - la faute à la neige et au verglas - ; ou bien encorele 5 juin ; puis près de 590 kilomètres d'embouteillages, le 12 juin , alors que la pluie s'abattait sans interruption sur la région parisienne.Bouchons et circulation vont en effet de pair en Île-de-France. Rien qu'un chiffre pour s'en convaincre :, soit 12 heures de plus que l'année précédente, selon une étude de l'application V-traffic , rapportée par nos confrères du Parisien Vendredi, la circulation devrait rester peu chargée en région parisienne, en tout cas dans le sens des départs.annonce toutefois une. Samedi, la journée sera aussi particulièrement chargée, notamment dans le sens des retours, indique également le prévisionniste.