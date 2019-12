En grève, les danseuses de l'Opéra de Paris interprètent le Lac des cygnes sur le parvis de l'Opéra Garnier

45 spectacles annulés

De nombreux passant ont eu la chance rare d'assister à un ballet en plein air à Paris. Car le ballet et l'orchestre de l'Opéra de Paris ont joué un extrait du Lac des cygnes devant le parvis de l'Opéra Garnier.Une initiative organisée par un collectif de danseurs, de techniciens et de musiciens de l'Opéra de Paris en grève pour manifester contre la réforme des retraites de manière festive.Le fait de renoncer à se produire est un "crève coeur" pour l'ensemble du personnel de l'Opéra de Paris, confie ainsi Christophe Grindel, musicien et représentant FO. "Car notre vocation est d'être tourné vers le public", poursuit-il.Plusieurs centaines de passants se sont arrêtés pour assister à cette représentation inhabituelle qui n'aura duré qu'un court moment.Les grévistes se battent pour préserver leur régime de retraite qui date de 1698, sous Louis XIV, l'un des plus anciens de France.À ce jour, 45 spectacles d'opéra et de ballets ont été annulés par l'Opéra de Paris entraînant 8 millions d'euros de perte en recettes de billetterie.