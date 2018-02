En images. Argenteuil, Paris, Plessis-Robinson... Vos photos de la neige en région parisienne

De la neige, autour de Sagy, dans le Val-d'Oise, le 5 février 2018. / © France 3 Paris IDF/Louise Simondet

De la neige à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, le 5 février 2018. / © Fabrice Trichot

La neige à Aubergenville, dans les Yvelines, le 5 février 2018. / © Véronique Besnard

Les Tuileries d'un blanc immaculé

Le jardin des Tuileries sous la neige ! pic.twitter.com/VA4fITJldi — Musée de l'Orangerie (@MuseeOrangerie) February 5, 2018

Paris sous la #neige ce matin ! Ce qui ne perturbe pas les Maillol du jardin des Tuileries. pic.twitter.com/4Mz4SSJt5U — Musée d'Orsay (@MuseeOrsay) February 5, 2018

Les jardins du château de Versailles sous la neige, le 5 février 2018. / © Didier Saulnier

Il a neigé dru lundi en fin de matinée, en Île-de-France. A, dans le Val-d'Oise, les premiers flocons ont commencé à tomber vers 11 heures. Des précipitations qui ont saupoudré le sol d'une fine couche de poudre blanche. Juste de quoi sublimer les plus beaux sites de la région parisienne.Dans le Val-d'Oise toujours, l'une de nos équipes a croisé la neige à, village qui a brusquement pris une allure hivernale. A, un peu plus au sud,nous envoie une photo de jardin, sur laquelle on voit les branches blanchies par la neige.A midi, les rues du, dans les Hauts-de-Seine, étaient également recouvertes de neige (merci). Même vision de l'hiver à, dans les Yvelines, avec cette photo deDans les rues de Paris, là encore, les flocons qui s'abattent à l'oblique ont forcé les passants à s'emmitoufler dans leur manteau. Du jardin des Tuileries, habituellement terreux ou vert, est un vaste champ de neige.Très impressionnantes aussi, ces photos du château de Versailles, prises ce lundi...