Manifestations : de nombreuses stations de métro fermées ce samedi à Paris

Dans le détail :

Pour cette première Journée européenne du patrimoine, les transports en commun vont être fortement perturbés. Ce samedi, plusieurs manifestations (gilets jaunes, Marches pour le climat et défilé de FO contre la réforme des retraites) ont poussé les autorités à demander la fermeture d' une trentaine de stations de métros et de quatre stations de RER dans Paris.La ligne 1 est la plus perturbée avec 12 stations fermées depuis 5h du matin. Sur la ligne 6 où 3 stations sont fermées depuis 5 heures. 6 vont s'y ajouter à partir de midi.Le réseau de bus va être aussi fortement perturbé avec des lignes qui seront déviées.La Défense Grande Arche (ligne 1 uniquement), Esplanade de La Défense, Pont de Neuilly, Les Sablons, Porte Maillot, Argentine, Charles de Gaulle-Etoile, George V, Franklin Roosevelt, Champs-Élysées Clemenceau, Concorde, Tuileries.Charles de Gaulle-Etoile, Victor Hugo, Ternes.Saint-Michel (y compris RER Cluny la Sorbonne) et Cité etVavin, Raspail, Denfert-Rochereau.Place d'Italie.Boissière, Charles de Gaulle-Etoile, Kleber. Dès midi : Place d'Italie, Nationale, Chevaleret, Quai de la Gare, Raspail, Denfert-Rochereau. Le trafic estLes Gobelins, Place d'Italie.Invalides, Concorde.Franklin Roosevelt, Saint-Philippe-du-Roule.Vaneau.Cluny-la-Sorbonne.Concorde.Champs-Élysées Clemenceau, Varenne, Invalides.Charles de Gaulle-EtoileSaint-Michel-Notre-Dame.Port Royal, Denfert-Rochereau.