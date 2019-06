Municipales 2020 - David Belliard va mener la liste EELV à Paris

Le #candidat #EELV pour le #Mairie de #Paris a été désigné. Le vainqueur est #DavidBelliard (49, 61%). Ls perdants #AntoinetteGuhl& #JulienBayou ont agi en vrais gentlemen en renonçant à un 2me tour. Chez nous à EELV on est comme ça,tant mieux. Bravo et que la campagne commence pic.twitter.com/rZfjg1b75Y — Esther Benbassa (@EstherBenbassa) June 1, 2019

Devancer Anne Hidalgo

Il était en concurrence avec Antoinette Guhl, adjointe à la mairie de Paris chargée de l'Économie sociale et solidaire et Julien Bayou, conseiller régional d'Île-de-France. David Belliard a été élu dès le premier tour d'une primaire organisée par le parti EELV.David Belliard a obtenu 252 voix, et Julien Bayou 204. Ce dernier s'est désisté à l'issue du premier tour permettant la victoire de David Belliard. Au total, 509 votants se sont exprimés.Sept prétendants s'étaient présentés à cette primaire, dont seulement deux femmes.Si le candidat désigné affirme respecter l'accord avec la maire de Paris qui coure jusqu'à la fin de sa mandature, il espère néanmoins "prendre la tête d'une coalition écologiste et de gauche" aux municipales."Je veux qu'on arrive en tête, et qu'Anne Hidalgo et la gauche se réunissent autour des écologistes", indique-t-il ainsi dans une interview à CNews