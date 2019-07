Paris - Face à la polémique, la Caisse d'Épargne retire un dispositif anti-SDF devant l'une de ses agences

Dispositif anti-sdf rue Hyppolite Maindron #paris14 ! Au prix du poteau inox, le gars dont c’était l’abri pouvait être logé 3 mois !!! pic.twitter.com/WeTNcvIz69 — Catherine Pierre (@cath_pierre) July 26, 2019

Thomas Levet, Directeur des Affaires institutionnelles de la @CE_iledefrance ajoute lors de notre conversation téléphonique de ce vendredi 26 juillet 2019 : "Vous comprenez, notre compétence et notre métier n'est pas d'héberger des sans-abris" 🤢 — Gilles BRUNO (@gillesbruno) July 26, 2019

Polémique sur les réseaux sociaux

✅ ENFIN! Revirement de la part de la @CE_iledefrance : «On comprend que cela puisse heurter, la forme n'était pas habile», a reconnu Thomas Levet, «Le dispositif sera totalement retiré dès que possible»

Bravo à tous ! https://t.co/sgLKb7oA6p — Gilles BRUNO (@gillesbruno) July 27, 2019

L'homme s'était installé depuis des mois dans un recoin de l'agence de la Caisse d'Épargne située à l'angle de la rue d'Alésia et de la rue Hippolyte Maindron. Pour le déloger, les responsables de l'entreprise ont fait placer des dizaines de poteaux en métal, le forçant à s'installer en face.Contacté par Gilles Bruno, un journaliste indépendant, Thomas Levet, un responsable de la Caisse d'Épargne Île-de-France, ce dernier affirme que ce sans-abri se trouvait devant "une sortie de secours de la Banque" et d'ajouter : "notre compétence et notre métier n'est pas d'héberger des sans-abris".Selon un témoin interrogé par ce même journaliste, l'homme avait trouvé refuge à cet emplacement "depuis deux ans" et qu'il "ne gêne strictement personne". Les poteaux ont, eux, été installés mardi 23 juillet.Mais l'image désastreuse, diffusée sur les réseaux, a forcé la banque à changer de position. "On comprend que cela puisse heurter, la forme n'était pas habile", a finalement reconnu Thomas Levet en précisant que "le dispositif sera totalement retiré dès que possible". Les poteaux sont effectivement en train d'être dévissés ce dimanche.Quant au sans-abri, s'il pourra sans-doute reposer ses affaires dans ce recoin, aucune autre solution pérenne n'est pour l'instant envisagée.