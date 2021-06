Paris : une soirée test dans deux boîtes de nuit organisée ce samedi

Un mois après le concert test à l'AccordHotels Arena, c'est au tour des boîtes de nuit de faire leur soirée test. Ce samedi 26 juin l’ANRS (Agence nationale des maladies infectieuses émergentes), organise avec des chercheurs de l’AP-HP deux soirées dans des établissements parisiens - le Cabaret Sauvage (XVIIIe) et La Machine du Moulin Rouge (XIXe).

Une première mondiale, qui vise "à évaluer le risque de transmission du SARS-CoV-2 chez des personnes vaccinées participant à une soirée clubbing à jauge pleine, sans masque et en lieu clos", explique le Dr Jérémy Zeggagh, investigateur coordinateur du projet ITOC et médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l’Hôpital Saint-Louis AP-HP. Une étude inédite car à ce jour il n'existe aucune documentation scientifique en ce sens.

Objectif des deux événements, mesurer la propagation du covid-19 sur "une population ayant reçue une deuxième dose de vaccin dans les 14 jours précédents la soirée, ou en ayant contracté le virus et obtenu une dose de vaccin", précise le Dr Liem Binh Luong Nguyen, médecin et chercheur au sein du CIC 1417 Cochin-Pasteur à l’hôpital Cochin AP-HP.



4500 volontaires recherchées

Très concrètement les organisateurs recherchent à compter de ce 23 juin, 4 400 volontaires âgés de 18 à 49 ans, sans comorbidités, vivant en Île-de-France et ayant été vaccinés pour participer à cette étude. Les participants peuvent s'inscrire dès à présent sur le site revienslanuit.org pour répondre à un questionnaire et réserver leur créneau pour passer un test salivaire PCR (pas de test naso-pharyngé) dans les discothèques concernées - le Cabaret Sauvage et la Machine du Moulin Rouge. Les lieux seront ouverts ce mercredi de 16 h à 21h, puis jeudi et vendredi de 12h à 21h et enfin samedi de 9h à 12h.

"Les volontaires peuvent s'inscrire par groupes de dix. Ils pourront tous se rendre dans le même club", rassurent les organisateurs. "Grâce à ITOC-Reviens la nuit, nous espérons démontrer qu'avec la vaccination, il sera possible de retrouver une certaine forme de convivialité dans les lieux de culture et de divertissement en permettant des conditions favorables à l’échange et l’interaction sociale, sans avoir à porter de masque notamment", ajoute la Dr Jeanne Goupil, co-investigatrice et médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l’Hôpital Avicenne AP-HP.

Quel que le résultat du test réalisé en amont des soirées, tous les inscrits participeront à l'étude. Ils seront répartis en deux groupes : 2 200 d’entre eux assisteront à une des deux soirées (1 100 personnes iront au Cabaret Sauvage et 1 100 autres à La Machine du Moulin Rouge) et 2 200 resteront chez eux.

Sept jours après les événements les participants devront réaliser un second test salivaire PCR, qui leur aura été fournis, pour vérifier s'ils ont été infectés.

Pas de masque obligatoire et bars ouverts

Contrairement au concert test début mai, les bars des boîtes seront accessibles et le port du masque ne sera pas obligatoire. "Le but c'est d'organiser une soirée en boîte comme avant, comme dans la vraie vie", précise Cécile Pinault de l'ANRS. Seul les personnels des deux établissements porteront un masque.

Pour rappel lors du concert d'Indochine, les participants avaient dû garder leur masque durant toute la durée du spectacle. Ils étaient équipés de gourdes et de bouteilles d'eau. Les bars en France étant encore fermés à ce moment, il n'avait pas été possible d'ouvrir ceux au sein de Bercy.

Un lineup extraordinaire

Les deux clubs ont déjà établi la liste des artistes qui participeront aux soirées, sans spécifier dans quel établissement. Ainsi Laurent Garnier, Étienne De Crécy, Pedro Winter, Kiddy Smile, Chloé, Bambounou, Mad Rey, Roni et Rag se succèderont sur scène de 23h à 6h. Les résultats sont attendus entre fuin juillet et début août.