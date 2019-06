Un pique-nique naturiste géant dans le bois de Vincennes, avec plus de 1000 participants attendus

L’espace naturiste de Vincennes, l’équivalent d'un terrain de foot

Après une semaine de canicule, certains ne sont visiblement pas prêts d’avoir froid aux yeux. En ce dimanche ensoleillé à Paris, l’espace naturiste du bois de Vincennes accueille un rassemblement record de pratiquants.Yoga (nu), fitness (nu), pique-nique géant (nu, également)… L’événement est ouvert à tous, à condition d’abandonner ses vêtements pour prendre part aux activités.Organisé par l’association des naturistes de Paris , le rassemblement géant vise un record. Sur Facebook, où l’événement officiel rassemble déjà plus de 1100 internautes intéressés, Cédric Amato – le fondateur de la Journée Parisienne du Naturisme – affiche l’ambition : « Ce grand pique-nique entrera dans l’histoire du naturisme ».Le 24 juin 2018, lors de la première édition de la « JPN » avait réuni 970 participants. Cette année, les activités commencent dès 11h30, jusqu’à 18h ce soir.L’espace naturiste de Vincennes, a rouvert depuis le printemps jusqu’au 13 octobre, pour six mois au total. La zone, située plutôt à l’abri des regards par les arbres, s’étale sur l’équivalent d'un terrain de foot.A noter que la clairière n’est pas privatisée : la nudité est la règle pour les participants mais les promeneurs ont un droit de passage, sans restriction. Le dispositif est délimité par des panneaux marqués de l’inscription : « Vous entrez dans un espace où la pratique du naturisme est autorisée ». Le reste de la saison, l’espace est ouvert de 8h jusqu’à 21h30.