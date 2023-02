Pollution de l'air : nouvelle alerte aux particules fines en Île-de-France prévue vendredi

En raison du manque de vent, la qualité de l'air sera encore dégradée vendredi en raison de particules fines sur l'Île-de-France. La préfecture de police a décidé de réduire dès ce jeudi la vitesse de 20km/h sur les autoroutes et les voies rapides.

Après ce jeudi, Airparif, l'observatoire de surveillance de la qualité de l'air, prévoit une nouvelle journée de pollution avec un dépassement du seuil d'information aux particules fines.

Ce jeudi se déroule déjà un premier épisode de pollution dû au manque de vent, explique Airparif : "les conditions de dispersion se dégradent : vent très faible et températures froides entraînent une accumulation des particules émises par le trafic et chauffage résidentiel". La qualité de l'air est particulièrement mauvaise au nord de la région parisienne.

Vendredi, même scénario, la qualité de l'air sera de nouveau dégradée en Île-de-France. "Qualité de l'air majoritairement mauvaise en raison des conditions météos non dispersives et engendrant l'accumulation des particules émises par le trafic routier et le chauffage résidentiel", précise l'observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France.

Des mesures de réduction de vitesse

La préfecture de Police a décidé de réduire, ce jeudi, la vitesse de 20km/h sur les autoroutes et les voies rapides, limitées initialement à 130, 110 ou 90 km/h. Sur les portions d'autoroute et les voies limitées à 90km/h, les routes nationales et départementales, la vitesse est abaissée à 70km/h. Les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes devront contourner l’agglomération parisienne via la rocade Francilienne.

La Ville de Paris a, quant à elle, décidé de rendre le stationnement résidentiel gratuit ce jeudi, comme annoncé sur son compte Twitter.

L’objectif est notamment d’inciter "les riverains à privilégier les transports en commun", précise la mairie.