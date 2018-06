Orages en Île-de-France : un tuba, prémices de tornade, observé dans le ciel de la Seine-et-Marne

Des tubas de plus en plus nombreux dans ce secteur depuis deux ans sous les orages les plus forts.

Orage violent en cours de formation ici à Bussières, Seine-et-Marne. @MeteoNordParis @KeraunosObs @VISOV1 pic.twitter.com/mTHRoSgbk2 — Kévin (@KevinBarbier_) 10 juin 2018

Prémices d'une tornade

Les prémices d'une tornade ont été observées dimanche après-midi, dans le ciel de la Seine-et-Marne. Ce, phénomène rare, difficilement observable, mais sans danger, a été photographié du côté de Bussières, alors qu'un orage était en cours de formation, entre La Ferté-sous-Jouarre et Bassevelle. L'Île-de-France a été placée dimanche sous vigilance orange en raison du risque d'orages La photo a été prise parentre 15 heures 12, heure de formation du phénomène, et 15 heures 15, heure de sa disparition. Le cliché a ensuite été diffusé sur Twitter."Le tuba est la partie qui se développe sous la base du, le nuage à l'origine des orages", explique-t-on chez. "Il s'agit d'un précurseur de la tornade, il en a la forme, mais il n'atteint pas le sol."Rare, mais pas impossible à voir... Le tuba est en effet bien plus souvent observable qu'une tornade, dans nos contrées, surtout durant la saison des orages.En 2016, un tuba avait d'ailleurs été observé et filmé entre Combs-la-Ville et Evry-les-Châteaux , toujours en Seine-et-Marne. Selon Météo-France, il n'y a pas de recensement de ce type de phénomènes, et donc pas de leçon particulière à tirer de ces observations.C'est toutefois sous les cellules orageuses les plus intenses que l'on peut observer ce phénomène, qui ne dure que quelques minutes. Pour le photographier... Il faut donc être aussi particulièrement chanceux.