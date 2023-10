Antisémitisme : des tags racistes découverts à Saint-Ouen et Aubervilliers

Alors que la mairie de Saint-Ouen a dénoncé la présence d’"étoiles de David déposées au pochoir sur les murs de la maison d’un habitant", la Ville d’Aubervilliers indique que des murs de la commune ont été "tagués d’inscriptions ostensiblement antisémites".

La Ville dénonce "un acte antisémite et raciste". Dans un communiqué publié lundi, la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, annonce que "des concitoyens indignés" ont alerté le maire PS Karim Bouamrane "de la présence d’étoiles de David déposées au pochoir sur les murs de la maison d’un habitant du quartier Debain".

"Les services municipaux ont été mobilisés sur-le-champ pour procéder à leur enlèvement et les autorités policières appelées à engager les mesures qui permettront de faire toute la lumière sur ces actes ignobles et en trouver les auteurs. Un signalement a été effectué auprès du procureur de la République. Les auteurs devront être poursuivis et sanctionnés par la justice avec la plus grande sévérité et avec intransigeance", écrit la Ville.

📣 Communiqué de la municipalité suite à un acte antisémite et raciste survenu dans le quartier Debain ⤵️



Le Maire @karim_bouamrane et la Municipalité expriment leur entière solidarité et soutien à la famille audonienne victime de cet acte odieux et abject. pic.twitter.com/wUDocvMayh — Ville de Saint-Ouen-sur-Seine (@villesaintouen) October 30, 2023

Le communiqué indique que "le Maire a immédiatement exprimé sa solidarité et son soutien total à la famille". "Le Maire réaffirme les valeurs de tolérance et de respect qui animent la tradition audonienne fidèle à la République qui s’engage à protéger tous ses citoyens, quelles que soient leurs origines sociales et ethniques et leurs appartenances cultuelles, philosophiques, politiques, et sexuelles", souligne également la Ville.

"La République sera toujours plus forte ! Je condamne avec fermeté ces actes racistes et antisémites", a réagi Karim Bouamrane sur X (ex-Twitter).

La République sera toujours plus forte ! Je condamne avec fermeté ces actes racistes et antisémites. Les coupables doivent être arrêtés et jugés avec la plus grande sévérité; @villesaintouen restera toujours la ville fraternelle, solidaire qui protège tous ses administrés. https://t.co/OMJMPUVhHQ — Karim Bouamrane (@karim_bouamrane) October 30, 2023

"La Ville de Saint-Ouen restera toujours la ville fraternelle, solidaire qui protège tous ses administrés", ajoute l’élu.

Des "tags et inscriptions antisémites" à Aubervilliers

Toujours en Seine-Saint-Denis, Karine Franclet, la maire UDI d'Aubervilliers, a également publié lundi un communiqué concernant des "tags et inscriptions antisémites" découverts dans sa commune. "Au cours du week-end du 28 et du 29 octobre, des murs de notre ville ont été tagués d’inscriptions ostensiblement antisémites", écrit l’élue.

"Les services ont été immédiatement mobilisés pour procéder à l’enlèvement de ces inscriptions et les autorités policières sont à l'œuvre afin de faire toute la lumière sur ces actes ignobles. Les auteurs devront être poursuivis et sanctionnés par la justice avec la plus grande sévérité", poursuit-elle.

"Je tiens, en mon nom et en celui de la municipalité, à condamner avec la plus grande fermeté ces actes ignobles. Je rappelle que l’antisémitisme constitue un délit : la Loi interdit et sanctionne le racisme et l’antisémitisme sous toutes leurs formes. Ces actes s’inscrivent en contradiction totale avec les valeurs fondamentales que nous portons, parmi lesquelles la tolérance, l’égalité et le respect mutuel, tout particulièrement dans le contexte actuel", écrit également la maire.

"Dans notre ville d’Aubervilliers, la diversité est une richesse et, nous le réaffirmons haut et fort, chacun doit se sentir en sécurité, inclus et respecté, dans le respect du droit républicain", souligne Karine Franclet.

Des photos ont été publiées sur X par l’Union des étudiants juifs de France (UEJF).

Aubervillliers, saint Ouen, 14eme arrondissement de Paris. Même mode opératoire, même pochoir d'étoile de David.



Certains veulent terroriser les français juifs en reprenant les méthodes des années 30. Ils doivent être rapidement trouvés et sévèrement punis. pic.twitter.com/k2IO2GAJXy — UEJF (@uejf) October 31, 2023

"Aubervilliers, Saint-Ouen, 14e arrondissement de Paris. Même mode opératoire, même pochoir d'étoile de David. Certains veulent terroriser les français juifs en reprenant les méthodes des années 30. Ils doivent être rapidement trouvés et sévèrement punis", commente l’association.

"Un climat très anxiogène"

Lundi, 800 élèves et leurs professeurs d’une école juive ont par ailleurs été évacués lundi matin au Pavillon-sous-Bois, en raison de la réception d’un message menaçant par mail.

Ces faits surviennent alors que les autorités pointent du doigt un regain de l’antisémitisme en France, dans le contexte de guerre entre Israël et le Hamas. Selon le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, plus de 800 actes antisémites ont été recensés au niveau national depuis le 7 octobre dernier. Pour ce qui est de l'agglomération parisienne, Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, indique à BFM que plus de 200 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre.

L’avocat et président du Consistoire central israélite de France Me Elie Korchia, invité de France 3 Paris Île-de-France lundi, déplore "un climat très anxiogène". "Il faut rester positif. Il ne faut pas que ceux qui essaient d’importer un climat de terreur puissent l’emporter donc il faut continuer à vivre normalement", déclare-t-il.

"Mais il est évident que lorsqu’on a une explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre, date des massacres qu’il y a eu en Israël suite à l’attaque terroriste du Hamas, nous ne pouvons être qu’extrêmement vigilants. Parce qu’on craint que cette augmentation des actes ne s’arrête pas et c’est très inquiétant", souligne Me Elie Korchia.