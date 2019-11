Meurtre d'Oliver Tony jeté dans le canal de l'Ourcq : “Pour nous, c'est littéralement un 'gang de barbares'”

"Pour nous, c'est littéralement un 'gang de barbares'", selon un policier

Corps retrouvé à Tours

Appel au calme et marche blanche

Les éléments sont accablants pour les accusés. Le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a retenu de nouveaux chefs d'accusation contre deux suspects : la séquestration avec actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort. Leur placement en détention provisoire a par ailleurs été demandé."Le juge d'instruction a ordonné la levée de leurs gardes à vue et se les fera présenter dans la journée", a indiqué le parquet."Pour nous, c'est littéralement un 'gang de barbares', des gens d'une extrême violence. On a pu le voir sur Snapchat, dans ces vidéos sur les réseaux sociaux, à jeter cet individu quasi-inconscient dans le canal de l'Ourcq", indique Grégory Goupil, membre du syndicat Alliance 93.Ils sont accusés d'avoir participé au meurtre d'Oliver Tony, un jeune homme de 17 ans dont le corps a été retrouvé jeudi dernier dans un bois à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire).Des images de l'agression ont été diffusées sur Snapchat, selon Le Parisien . On y voit la victime, allongée au sol, le visage en sang. Une voix masculine lance "casse-toi, casse-toi dans l'eau", selon le journal.L'agression ultra-violente s'est déroulée sur les berges du canal de l'Ourcq à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), dans la nuit du 6 au 7 novembre."Tout cela est lié, semble-t-il, à un trafic de stupéfiants, comme on le voit trop souvent en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a eu malversation entre eux ? Est-ce que, comme ils le disent sur la vidéo, ce sont des histoires d'argent ? Les enquêteurs sont en train de le déterminer", poursuit le policier.Quatre personnes ont été interpellées dans cette affaire. L'un des principaux accusé a été interpellé mercredi alors qu'il rentrait de Thaïlande, le deuxième s'est présenté de lui-même à la police mardi.Lundi, deux autres suspects, âgés de 17 ans, ont été mis en examen. L'un a été placé en détention provisoire, le deuxième libéré sous contrôle judiciaire.Depuis la disparition de l'adolescent, des appels à la vengeance ont circulé sur les réseaux sociaux. Sa mère avait appelé au calme dans les médias, implorant qu'on lui "rende" son fils "même s'il est mort".Une marche blanche va avoir lieu ce samedi sur le canal de l'Ourcq entre Sevran et Noisy-le-Sec à partir de 12h30.