Seine-Saint-Denis – Un adolescent de 12 ans meurt tabassé à coups de barre de fer

Hypothèse des bandes rivales

Un adolescent de 12 ans est décédé dimanche après avoir été blessé à coups de barre de fer samedi lors d'une rixe impliquant une vingtaine de personnes aux Lilas (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris de sources concordantes.Deux adolescents ont été placés en garde à vue samedi, selon l'une de ces sources policières. La victime avait été transportée dans un hôpital parisien voisin pour des blessures aux jambes après cette bagarre survenue en fin d'après-midi près du centre-ville de cette commune du nord-est de la capitale, avant que son état ne se dégrade, selon cette même source.Une autopsie doit être effectuée pour déterminer les causes de son décès. Deux adolescents ont été placés en garde à vue samedi mais rapidement relâchés car il s'agissait d'"amis" de la victime, a indiqué une source judiciaire.La police était intervenue près du centre-ville de cette commune située au nord-est de Paris à la suite d'un appel signalant une bagarre entre une vingtaine de jeunes munis de bâtons et de barres de fer.La rixe aurait opposé deux bandes issues des Lilas et de la ville voisine de Bagnolet, dont était originaire la victime, selon une source policière.L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département.