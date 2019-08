Sept personnes interpellées soupçonnées d'avoir cambriolé des joueurs du PSG

Ils sont six hommes et un femme, âgés de 25 à 29 ans. Ils ont été interpellés par la Brigade de Répression du BanditismeMais les sportifs n'étaient pas leur seul cible, d'autres personnalités fortunées étaient visées. DCe cambriolage remonte à la nuit du 20 au 21 août. 16ème ou 6ème arrondissement, ils opéraient dans les quartiers chics de la capitale.Les enquêteurs de la BRB les soupçonnent d'un cambriolage dans la même rue quelques jours plus tôt. Les malfaiteurs sévissaient depuis plusieurs mois.Lors des perquisitions menées à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine,Les sept personnes étaient déjà connues des services de police. Elles ont été placées en garde à vue.