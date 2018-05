Le tramway T2 “se mange” un poteau à l'arrivée à son terminus

Accident rare et spectaculaire sur la ligne du tram T2, à son terminus de la porte de Versailles. Une rame s'est encastrée ce matin vers 8 heures dans un poteau du bout du quai.L'accident est heureusement sans gravité et n'a fait aucune victime. Mais la circulation a été très perturbée sur la ligne toute la matinée, pour cause "d'intervention des équipes techniques", répétait en boucle la RATP