Une journée rouge vendredi sur les routes d'Île-de-France

Bison Futé hisse le drapeau rouge vendredi en Île-de-France en raison des premiers départs en vacances. La circulation sera dense, surtout dans l'après-midi.

Bison Futé voit rouge vendredi en Île-de-France. La circulation sera chargée en raison "principalement de Français, non soumis aux obligations scolaires, qui prennent leurs vacances dès le début de l'été pour profiter d'une moindre fréquentation, mais également de touristes étrangers venant des pays voisins", précise le Centre national d'information routière.

Les prévisions de Bison Futé pour le vendredi 30 juin • © Bison Futé

Le trafic sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A7, où les premiers ralentissements pourraient y être enregistrés dès la fin de matinée et particulièrement vers l’après-midi, selon Bison Futé qui prédit des difficultés sur le boulevard périphérique sur les autoroutes A6 et A50.

En milieu d’après-midi, la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-end qui sont nombreux pendant cette période, pourraient rendre la circulation très difficile jusque tard dans la soirée", précise le Centre national. Bison Futé conseille de quitter l'Île-de-France avant 12h.

La journée de samedi est classée orange en région francilienne et verte sur le reste du territoire dans le sens des départs. Il est donc conseillé de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 8h.



Avec AFP