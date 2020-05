Deuxième nuit de tensions après la mort d'un jeune homme à moto à Argenteuil

Argenteuil

Un choc avec une voiture de la BAC ?

Les forces de l’ordre pris pour cible au cocktail Molotov à Argenteuil. pic.twitter.com/yIdfNVm1X9 — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 18, 2020

"Risque de déperdition des preuves"

Des véhicules et des poubelles incendiés, des jets de cocktails Molotov : deuxième nuit de tension à Argenteuil. Des forces de l'ordre ont été déployées en nombre une nouvelle fois dans cette ville du Val d'Oise. Les policiers ont essuyé des tirs de feux d'artifices et des barricades ont été dressées par des habitants en colère selon des images du journaliste Rémy Buisine.Ces tensions interviennent après le décès de Sabri, un jeune homme de 18 ans, dimanche matin à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris (XIIIe). Quelques heures plus tôt, il avait percuté un poteau électrique avec sa moto-cross vers 2h du matin dans un quartier pavillonnaire d’Argenteuil.Or, certains habitants pointent le lien qu'aurait eu une voiture de la Brigade anti-criminalité (BAC) d'Ermont avec cet accident. Ces derniers arguent qu'ils patrouillaient lorsque la moto est arrivée vers eux en circulant à grande vitesse. Le motard "se serait déporté sur le trottoir pour continuer son chemin". Le trottoir emprunté par la victime étant également "étroit et semé d'obstacles", il a percuté l'un des poteaux, a déclaré ce lundi le parquet de Pontoise."Les premières constatations confirment à ce stade l'absence de poursuite de la moto par les policiers", indique le ministère public. "Une expertise en accidentologie a d'ores et déjà été diligentée. Les premières conclusions confirment l'absence de choc entre le véhicule de la police et la moto".La victime est décédée "des suites d'un traumatisme cranio-facial dû au choc contre le poteau en béton", poursuit le parquet. La victime ne portait pas de casque.Les avocates de la famille de la victime, Me Camille Vannier et Lucie Simon, mettent en garde devant "un risque de déperdition des preuves, alors que la scène de l'accident n'a pas été figée et qu'y gisent encore les débris du scooter de Sabri" et réclament "l'exploitation des communications radio des différentes équipes de la Brigade anticriminalité (BAC) mais aussi de celles de police et de secours".Par ailleurs, "une plainte sera déposée dans les prochains jours", ont-elles indiqué.Une cagnotte a été lancée pour venir en aide à sa famille.​​​​​​​