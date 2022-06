Refus d'obtempérer à Argenteuil : le conducteur mis en examen et écroué

Le conducteur blessé par un tir policier après un refus d'obtempérer à Argenteuil en début de semaine a été mis en examen et écroué ce jeudi.

L'automobiliste à l'origine d'un refus d'obtempérer et blessé par un tir policier en début de semaine à Argenteuil dans le Val-d'Oise a été mis en examen jeudi pour tentative de meurtre sur une policière et écroué à l'hôpital, a indiqué le parquet de Pontoise ce jeudi à l'AFP.

Le jeune homme de 21 ans a également été mis en examen pour "refus d'obtempérer aggravé", "conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants en récidive" et "conduite malgré suspension du permis de conduite", a précisé le parquet, confirmant une information du Parisien.

Blessé par balles à l'omoplate

Blessé par balle à l'omoplate, le jeune homme a été hospitalisé. En attendant son rétablissement et son transfert en prison, il est incarcéré à l'hôpital. Dans la nuit de lundi à mardi, un équipage de police suit un véhicule roulant à vive allure dans le centre-ville d'Argenteuil et prenant des sens interdits.



Alors qu'il a calé, les policiers mettent pied à terre pour procéder au contrôle, selon le récit d'une source policière.



"L'individu redémarre et coince une policière entre sa voiture et le véhicule de police, l'obligeant à monter sur le capot" et la blessant légèrement aux genoux", poursuit cette source.



Un des policiers "a tiré une cartouche sur le conducteur pour protéger sa collègue", le blessant à l'omoplate gauche, d'après une source proche de l'enquête.